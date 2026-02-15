I fattorini del cibo | Sfruttati sottopagati e controllati da algoritmi La nostra vita da riders
I fattorini del cibo di Ancona denunciano di essere sfruttati, sottopagati e controllati da algoritmi, un problema che si fa sentire soprattutto con il maltempo. Venerdì scorso, sotto il sole cocente, o il giorno prima, sotto la pioggia battente, i riders in bicicletta elettrica o tradizionale si muovono incessantemente per consegnare pasti ai clienti. Un lavoro che richiede costante impegno, spesso senza garanzie di tutela.
Con il sole, come quello di venerdì scorso, o con il diluvio del giorno precedente, i riders anconetani con la loro bici elettrica, quando non è quella tradizionale, sono sempre pronti a scattare ed effettuare consegne di cibo da asporto in giro per la città. E’ il sistema del cosiddetto food delivery: pranzi e cene consegnate a domicilio da lavoratori sottopagati, quasi tutti stranieri, che svolgono un lavoro finito da giorni nel mirino della procura di Milano. Ad Ancona la situazione è la stessa delle grandi città e la raccontano i diretti interessati, tutti intercettati nella zona di piazza Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Caporalato, Glovo-Foodinho commissariata: ipotesi rider sfruttati e sottopagati
La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società italiana di Glovo.
Glovo sotto controllo giudiziario per i rider sfruttati, in 40mila sottopagati in Italia
La procura di Milano ha aperto un’indagine su Glovo, l’app di consegne, per presunti casi di caporalato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Quei 50mila fattorini del cibo che rischiano la vita su due ruote«Non si muore per un panino». Era uno slogan dei riders precari in rivolta. Lo scrissero sul pavimento all’ingresso della sede centrale della società spagnola Glovo in viale Monza a Milano, che è ... avvenire.it
#Glovo fattura 255 milioni all'anno, eppure i fattorini sono pagati una miseria. Chi propone come soluzione la "mancia" obbligatoria giustifica lo sfruttamento! Alzassero gli stipendi invece. x.com
L’incontro con alcuni fattorini di Glovo, l’operatore finito sotto controllo giudiziario per caporalato. «Non troviamo nulla di meglio» facebook