I Cav dicono no al Ddl Bongiorno flash mob in piazza Giordano | Senza consenso è stupro

I Centri Antiviolenza della provincia di Foggia hanno aderito oggi alla mobilitazione nazionale contro il disegno di legge noto come ‘Ddl Bongiorno’, ritenuto lesivo del principio fondamentale del consenso, poiché ne determinerebbe di fatto la cancellazione dall’articolo 609 bis del Codice Penale. Il maltempo non ha fermato i manifestanti in piazza Giordano. Nel corso dell’iniziativa è stata ribadita con fermezza una posizione chiara e condivisa: senza consenso è stupro. Il consenso non si interpreta, non si presume e non può essere considerato ambiguo; la sua assenza equivale a un rifiuto e rappresenta un punto irrinunciabile nella tutela della libertà e dell’autodeterminazione delle persone.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

