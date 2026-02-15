i carri dei sei rioni pronti a sfilare

A Perugia, i carri dei sei rioni si preparano a sfilare oggi a San Sisto, dove la seconda tappa del Carnevale dei quartieri si svolge sotto un cielo incerto. La sfilata si terrà nel pomeriggio, con decine di partecipanti pronti a mostrare le loro creazioni colorate lungo le strade del quartiere.

PERUGIA – Tempo permettendo oggi a San Sisto va in scena la seconda tappa del Carnevale dei quartieri. I protagonisti sono loro, i carri allegorici, intorno al cui allestimento lavorano centinaia di volontari tutto l’anno. I temi ai quali si sono ispirati i rioni sono attinti dal mondo delle favole e del fantastico. “Perugia 2“ sfilerà infatti con Harry Potter, la “Torre“ con Aladdin, “‘L Toppo“ con Toy Story, il “Cedro“ con Lupin III e il Rione misto (Borgo Novo e Viale San Sisto) con un omaggio a Tim Barton. Coriandoli a quintali, grandi e bambini in maschera completano la sfilata che avrà inizio nel primissimo pomeriggio da piazza Martinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato.

