I carri dei sei rioni pronti a sfilare

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, i carri dei sei rioni si preparano a sfilare oggi a San Sisto, dove la seconda tappa del Carnevale dei quartieri si svolge sotto un cielo incerto. La sfilata si terrà nel pomeriggio, con decine di partecipanti pronti a mostrare le loro creazioni colorate lungo le strade del quartiere.

PERUGIA – Tempo permettendo oggi a San Sisto va in scena la seconda tappa del Carnevale dei quartieri. I protagonisti sono loro, i carri allegorici, intorno al cui allestimento lavorano centinaia di volontari tutto l’anno. I temi ai quali si sono ispirati i rioni sono attinti dal mondo delle favole e del fantastico. “Perugia 2“ sfilerà infatti con Harry Potter, la “Torre“ con Aladdin, “‘L Toppo“ con Toy Story, il “Cedro“ con Lupin III e il Rione misto (Borgo Novo e Viale San Sisto) con un omaggio a Tim Barton. Coriandoli a quintali, grandi e bambini in maschera completano la sfilata che avrà inizio nel primissimo pomeriggio da piazza Martinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i carri dei sei rioni pronti a sfilare

© Lanazione.it - I carri dei sei rioni pronti a sfilare

Carnevale, a San Sisto sfilano i carri dei Rioni

A San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato.

I carri allegorici tornano a sfilare a Burano

Dopo due anni di pausa, i carri allegorici tornano a sfilare a Burano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio dalle 17 alle 19 sfilata dei carri illuminati in viale Mazzini; I carri dei sei rioni pronti a sfilare; Carnevali di Marca, sei appuntamenti nel weekend del 15 e 16 febbraio; Magie di Carnevale, sfilano i carri tra magia e musica / LA FOTOGALLERY.

i carri dei seiI carri dei sei rioni pronti a sfilarePERUGIA – Tempo permettendo oggi a San Sisto va in scena la seconda tappa del Carnevale dei quartieri. I ... msn.com

i carri dei seiCarnevale 2026, a Martinsicuro e Villa Rosa la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascheratiSei carri allegorici, gruppi mascherati e il coinvolgimento di associazioni, quartieri e volontari: tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. TERAMO – Tutto pronto a ... ilmartino.it