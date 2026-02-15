I carabinieri sequestrano oltre 22 grammi di cocaina e denunciano un uomo

I carabinieri di Lanciano hanno sequestrato più di 22 grammi di cocaina e hanno denunciato un uomo di 31 anni, sospettato di spacciare droga. Durante una pattuglia serale, i militari hanno notato un individuo che si aggirava in modo sospetto vicino a un edificio abbandonato. Dopo averlo fermato, hanno trovato la sostanza stupefacente nascosta in una tasca. Il cittadino straniero è stato portato in caserma e messo sotto accusa.

L'uomo, ritenuto sospetto dai carabinieri, è stato trovato, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, in possesso di 22,11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in dosi per la cessione, due bilancini di precisione verosimilmente utilizzati per il confezionamento e circa 1.700 euro in contanti: elementi ritenuti significativi ai fini della configurazione dell'ipotesi di detenzione per finalità di spaccio. Quindi a denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano. I controlli dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni, anche nelle ore serali e notturne.