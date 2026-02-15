I 10 migliori film che superano le 3 ore
Parlare dei migliori film che superano le 3 ore non è un argomento di nicchia. Oggi i film durano tanto, anche troppo, e la cosa sta diventando un problema. Un tempo, due ore in sala sembravano un’eternità; ora è quasi la norma. La questione non riguarda solo la qualità, ci sono film lunghi e magnifici, ma il fatto che, man mano che le durata di questi capolavori si allunga, molti registi sembrano sentirsi meno obbligati a costruire opere compatte, calibrate. Eppure, un film bellissimo e lunghissimo può trasformarsi in un’esperienza unica, quasi rituale. Certo, non ci troviamo davanti a titoli da guardare per caso, un mercoledì sera qualunque. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Migliori film di fumetti che superano i film del MCU
AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno
AGGIORNAMENTO SU 99 NOTTI NELLA FORESTA.
Argomenti discussi: I 10 migliori film d'amore da guardare su Mediaset Infinity per un San Valentino da batticuore; I 60 film più romantici da vedere insieme a San Valentino e dove vederli; 2 milioni di persone hanno deciso: è questo il miglior film con Al Pacino; Film al cinema a Febbraio 2026: tutti i titoli più attesi e le date.
I 10 migliori film d'amore da guardare su Mediaset Infinity per un San Valentino da batticuoreAlcuni sono diventati ormai dei classici del cinema sentimentale, altri sono riflessioni più recenti sulla complessità dei legami sentimentali. Ma tutti hanno in comune una caratteristica: sono 10 fil ... msn.com
I migliori film del 2026: la classifica in costante aggiornamentoLa classifica dei migliori film del 2026 finora. Un articolo in continuo aggiornamento con i titoli che stanno davvero lasciando il segno. bestmovie.it
Past Lives, Nowhere Special - Una storia d'amore o Il diritto di uccidere Ecco i migliori film in programma stasera. #staseraintv #guidatv #13febbraio facebook
Uno dei thriller migliori della settima arte. Il 14 febbraio 1991 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi #IlSilenzioDegliInnocenti, diretto da #JonathanDemme Basato sull'omonimo romanzo di Thomas Harris, racconta il tentativo di una giovane recluta x.com