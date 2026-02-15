Hollywood si oppone duramente a ByteDance, poiché Disney, l’MPA e i sindacati hanno deciso di agire dopo che Seedance 2.0 ha attirato l’attenzione con il video di Brad Pitt che scontra Tom Cruise. La disputa nasce dal timore che contenuti non autorizzati possano danneggiare la reputazione dell’industria cinematografica, soprattutto ora che il video ha raggiunto milioni di visualizzazioni sui social.

Quello che era nato come un fenomeno virale legato al video del combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise è rapidamente degenerato in una complessa questione legale internazionale. La Motion Picture Association (MPA), l’organismo che rappresenta i principali studi cinematografici globali tra cui Disney, Paramount e Warner Bros., ha ufficialmente preso posizione contro ByteDance, accusando il nuovo modello AI Seedance 2.0 di aver riutilizzato proprietà intellettuali protette su una scala definita “massiccia”. Secondo un articolo proveniente da Variety, infatti, nelle ultime 48 ore, la tensione è salita alle stelle con l’invio di diverse lettere di diffida ( cease-and-desist ) dirette alla società madre di TikTok. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hollywood alza il muro: Disney, MPA e sindacati contro ByteDance dopo il caso Seedance 2.0

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

Brad Pitt e Tom Cruise sono protagonisti di un video virale che sta scuotendo Hollywood: nelle ultime ore, un filmato molto realistico mostra una violenta colluttazione tra i due attori, girato come se fosse un combattimento autentico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.