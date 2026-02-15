Hockey ghiaccio | la Danimarca regola la Lettonia alle Olimpiadi provando a caricarsi per i playoff

La Danimarca ha vinto contro la Lettonia 4-2 nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che rafforza le speranze di qualificarsi ai playoff. La squadra danese ha dimostrato determinazione nel secondo match del Gruppo C, cercando di assicurarsi un buon piazzamento prima delle fasi decisive. Con questa vittoria, la Danimarca si avvicina ai quarti di finale, mentre la pool si prepara a confrontarsi con gli Stati Uniti e la Germania.

Un successo che sa di ottimismo. Nel penultimo incontro del Gruppo C del torneo maschile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Danimarca batte 4-2 la Lettonia prendendosi un piazzamento migliore in vista dei playoff della rassegna a Cinque Cerchi, in una pool che vedrà quasi sicuramente gli USA prevalere sulla Germania; con gli americani ammessi ai quarti di finale e i teutonici anche loro inseriti nel barrage per arrivare fra le migliori 8. LA CRONACA. Partita frizzante sin dalle prime battute, con i danesi che partono a razzo: vantaggio dopo meno di 1 minuto con Olsen e raddoppio al 5? con Aagard.