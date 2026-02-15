Durante le prime giornate delle Olimpiadi, un video ha catturato l’attenzione degli utenti: mostra Ruehle, l’organista che suona durante le partite di hockey, mentre si esibisce nell’Arena. La clip, diffusa sui social, ha fatto scoprire a molti il suo volto e il suo ruolo, rendendo più vicino il suo lavoro agli appassionati. Ruehle, con le sue melodie, dà energia alle partite e coinvolge il pubblico presente.

Un filmato che sta girando in questa prima settimana olimpica in Rete e sui social ha creato curiosità sulla sua figura. Chi è il pianista che suona durante le partite olimpiche di hockey su ghiaccio maschile all’Arena di Santa Giulia? Posizionato in una gabbiotto in una delle due curve dell’impianto da 16 mila posti, questo musicista finora senza nome (ma solo per noi italiani) intona dei jingle sulla sua tastiera e fa partire canzoni prima e durante i molteplici stop e intervalli delle partite. Il Giorno ha scoperto come si chiama e ricostruito la sua storia. Dieter Ruehle, capello lungo e barba incolta, sempre sorridente, è un organista e direttore musicale statunitense che suona musica d’organo dal vivo per importanti squadre sportive professionistiche statunitensi, in particolare, ormai da alcuni decenni, per i Los Angeles Kings, una delle più importanti squadra della NHL, la maxi-lega americano-canadese di hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hockey e musica. Ruehle, l’organista che scalda l’Arena

L’arrivo del 2026 in Regione si annuncia all’insegna della musica, con eventi che spaziano tra rock, pop, grandi artisti e giovani promesse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.