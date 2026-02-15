Chiara, 25 anni, ha deciso di spendere 320 euro per vedere Italia-Finlandia alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver scoperto Heated Rivalry, un videogioco di hockey. La sua scelta ha portato a una spesa inaspettata, ma anche a una grande emozione durante l’evento. Tre settimane fa non aveva idea di cosa fosse un icing, ora ha assistito a una partita dal vivo, attratta dall’intensità del match.

Il risultato? «Sei episodi divorati in due notti». La trama: Shane Hollander e Il’ja Rozanov sono due giocatori professionisti di hockey su ghiaccio, capitani di squadre rivali, costretti a nascondere una relazione che diventa qualcosa di più complesso. Sullo sfondo: stagioni sportive, pressioni mediatiche e l’ambiente iper-maschile dello sport professionistico. «È una serie queer che non ha bisogno di troppe spiegazioni. L’amore non viene trattato come un problema», spiega Chiara, «Viene trattato come un fatto». Il sesso, esplicito e centrale, non è mai provocazione ma parte del racconto. Dopo la serie arrivano i sintomi tipici dell’ossessione: ricerche notturne, clip su TikTok, interviste agli attori, regole dell’hockey, highlight NHL: «Ho iniziato a guardare le partite vere come se le stessi studiando», continua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho speso 320 euro per una partita di hockey per colpa di Heated Rivalry. È stata la decisione più assurda (e più giusta) del mese»

La villa sul lago di Heated Rivalry sta attirando l’attenzione di tutti.

Heated Rivalry arriva in Italia con un po’ di ritardo, ma in un momento ideale.

