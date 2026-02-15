Hikikomori la stima di Crepaldi | In Italia fino a 200mila casi L’allarme sull’isolamento giovanile

In Italia il fenomeno degli hikikomori, giovani che si ritirano dalla vita sociale isolandosi per lunghi periodi, avrebbe dimensioni ben superiori ai dati ufficialmente rilevati nelle scuole. A sostenerlo è Marco Crepaldi, psicologo e presidente dell’associazione nazionale Hikikomori Italia, intervenuto al convegno “Libro, carta e penna” al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dalle prese di giro al totale isolamento: così nostro figlio è diventato un hikikomori.

