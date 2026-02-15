Helena Prestes cerca personale da inserire nel suo team
Helena Prestes ha avviato una ricerca di personale per rafforzare il suo team, motivata dall’espansione dei suoi progetti. La stilista cerca due figure specifiche: un'assistente alla comunicazione e un assistente alle vendite. Prestes, nota nel settore per il suo stile deciso e la presenza internazionale, ha deciso di aprire le selezioni presso il suo atelier di Milano, dove intende incontrare candidati motivati e con esperienza nel settore moda e spettacolo.
Helena Prestes cerca personale da aggiungere nel suo team: ecco le due figure che ricerca. Quando si parla di talento, determinazione e carisma internazionale, il nome di Helena Prestes risuona con forza nel panorama moda–spettacolo. Modella brasiliana, volto televisivo e presenza magnetica sui social, Helena non è solo un’immagine da copertina: è un brand in continua evoluzione. E ora, proprio mentre i riflettori si moltiplicano, arriva una notizia che farà felici molti professionisti creativi: il suo team si espande. Leggi anche Ilary Blasi vola verso le nozze, il regalo ricevuto a San Valentino Negli ultimi anni, Helena ha consolidato la sua presenza nel mondo fashion e televisivo italiano, anche grazie alla partecipazione a programmi di grande visibilità come il Grande Fratello, dove ha mostrato non solo eleganza, ma anche carattere e autenticità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Helena Prestes in Brasile per ritrovare suo padre, parla lei
Helena Prestes si trova in Brasile per riscoprire le proprie radici e incontrare suo padre.
Helena Prestes in Brasile per suo padre rivela come sta: “Giorni difficili”
Helena Prestes, influencer e modella brasiliana, aggiorna i suoi follower sulle condizioni di suo padre dopo l’incidente.
HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ: routine di fine anno
Argomenti discussi: Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo; Grande Fratello, Helena Prestes celebra un anno d'amore con Javier Martinez: Avere te nella mia vita è la cosa migliore; Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano il loro primo anniversario; Helena Prestes e Javier Martinez, l'incontro al Grande Fratello, le accuse di tradimento e la convivenza: Sogniamo il matrimonio e i figli.
Verissimo: ospiti Helena Prestes e Javier Martinez raccontano il loro primo anno d’amore, ecco quandoScopri il ritorno di Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo, dove condividono emozioni e nuovi progetti dopo un anno. mondotv24.it
Helena Prestes, la confessione a Verissimo: «Il mio ex era un violento, mi ha rotto il coccige. Con Javier? Entrambi vogliamo essere genitori giovani»Helena Prestes, ospite a Verissimo, ha parlato della suo ritorno alla normalità dopo la fine del Grande Fratello. «Mi sto abituando a rivivere la vita di tutti i giorni, finora all'interno della ... ilmessaggero.it
#JavierMartinez e #HelenaPrestes tornano a #Verissimo. Tra gli ospiti di questo week-end di Verissimo, e in particolare nella giornata di domenica, interverranno anche Javier Martinez e Helena Prestes. facebook