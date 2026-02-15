Hainan il nuovo laboratorio dell’economia cinese

Hainan ha attirato l’attenzione come nuovo centro sperimentale dell’economia cinese, perché il governo ha deciso di svilupparla come zona di prova per nuove politiche e iniziative. L’isola, situata nel Mar Cinese Meridionale e più grande di Belgio, ha già visto numerosi investimenti nel settore turistico e tecnologico, che stanno rapidamente trasformando il suo volto.

Il nuovo laboratorio economico della Cina? Un'isola tropicale poco più grande del Belgio, incastonata nelle caldissime acque del Mar Cinese Meridionale. Si chiama Hainan, ed è già salita agli onori delle cronache per almeno tre ragioni: il Wenchang Space Launch Site, uno dei principali porti spaziali del Paese da dove partono regolarmente lanci di razzi per mettere in orbita satelliti civili, commerciali e tecnologici; i centri sanitari all'avanguardia (ne abbiamo parlato qui ) che stanno alimentando una silenziosa rivoluzione sanitaria con potenziali risvolti globali; e un paio di basi militari, la Yulin Naval Base vicina all'omonimo porto di Yulin e la più recente Longpo Naval Base, sulla baia di Yalong e dedicata a sottomarini nucleari e portaerei.