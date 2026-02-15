Guido Genovesi | La bestemmia al GF? Non me ne libererò mai del tutto Dopo l’espulsione Mediaset mi oscurò
Guido Genovesi ha dichiarato che non potrà mai dimenticare la bestemmia al Grande Fratello, perché, secondo lui, Mediaset ha cercato di cancellarla oscurando il suo volto subito dopo l’episodio. La sua testimonianza rivela come il reality abbia subito un’onda di polemiche e come la produzione abbia reagito in modo rapido, togliendogli visibilità. Dopo l’espulsione, il concorrente si è sentito abbandonato dai media e ha notato che la sua immagine è stata improvvisamente nascosta.
Il concorrente della quarta edizione del reality si racconta a Fanpage.it: “Mancava poco alla fine della diretta, fui sfortunato. Sono balbuziente e l’unica volta in cui avrei dovuto tartagliare andai spedito. Mi cancellarono da tutto e diventai un capro espiatorio. Oggi l’imprecazione è quasi un trabocchetto: espelli il concorrente, lo chiami in studio e diventa parte integrante del programma”.🔗 Leggi su Fanpage.it
