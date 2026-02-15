Guido Genovesi | La bestemmia al GF? Non me ne libererò mai del tutto Dopo l’espulsione Mediaset mi oscurò

Guido Genovesi ha dichiarato che non potrà mai dimenticare la bestemmia al Grande Fratello, perché, secondo lui, Mediaset ha cercato di cancellarla oscurando il suo volto subito dopo l’episodio. La sua testimonianza rivela come il reality abbia subito un’onda di polemiche e come la produzione abbia reagito in modo rapido, togliendogli visibilità. Dopo l’espulsione, il concorrente si è sentito abbandonato dai media e ha notato che la sua immagine è stata improvvisamente nascosta.