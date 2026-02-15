Grosseto 35enne investita dopo due fughe ospedaliere | lotta per la vita tra milza rotta ed emorragia cerebrale

Una donna di 35 anni, dopo essere fuggita due volte dall’ospedale di Grosseto, è stata investita da un furgone questa mattina, rimanendo gravemente ferita. La donna, che ha subito una rottura della milza e un’emorragia cerebrale, si trova ora in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale Misericordia. La sua fuga dall’ospedale ha fatto aumentare la preoccupazione tra i medici, che temono complicazioni legate alle ferite. La polizia sta indagando sulle circostanze di entrambe le fughe e sull’incidente.

Fugge due volte dall’ospedale, poi l’incidente: 35enne lotta tra la vita e la morte a Grosseto. Una donna di 35 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata investita da un furgone nelle prime ore di oggi. La vicenda è particolarmente complessa, segnata da due precedenti fughe dall’ospedale avvenute tra il 12 e il 13 febbraio, e solleva interrogativi sulla gestione dei pazienti con fragilità psichica e possibili dipendenze. L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine non è riuscito a evitare il tragico incidente. Una Disperata Ricerca e la Tragedia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

