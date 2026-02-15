Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente

Marco Rubio, segretario di Stato americano, afferma che grazie a Donald Trump sarà possibile ricostruire l’Occidente, puntando a rafforzare i legami storici tra gli alleati. Rubio sottolinea che gli Stati Uniti non vogliono allontanarsi dai loro amici, ma piuttosto riaccendere un’alleanza che ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni. In una dichiarazione, il politico ha aggiunto che questa strategia mira a rilanciare valori condivisi e a sostenere la stabilità internazionale.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un'antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano a parlare di riarmo. E Sánchez, che teme il nucleare, protesta.. Le randellate di Trump non escludono nuovi spazi di cooperazione. Tipo un sistema di difesa e deterrenza integrato, che copra pure il Pacifico. Con Roma in un ruolo chiave.