Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente

Da laverita.info 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Rubio, segretario di Stato americano, afferma che grazie a Donald Trump sarà possibile ricostruire l’Occidente, puntando a rafforzare i legami storici tra gli alleati. Rubio sottolinea che gli Stati Uniti non vogliono allontanarsi dai loro amici, ma piuttosto riaccendere un’alleanza che ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni. In una dichiarazione, il politico ha aggiunto che questa strategia mira a rilanciare valori condivisi e a sostenere la stabilità internazionale.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un’antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano a parlare di riarmo. E Sánchez, che teme il nucleare, protesta.. Le randellate di Trump non escludono nuovi spazi di cooperazione. Tipo un sistema di difesa e deterrenza integrato, che copra pure il Pacifico. Con Roma in un ruolo chiave.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

grazie a trump ricostruiremo l8217occidente

© Laverita.info - «Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente»

Trump lancia il Board di Pace e attacca l’Onu: «Ricostruiremo Gaza, basta guerre». Ma sul palco con lui solo leader di seconda fila – Il video

Il recente intervento di Donald Trump ha annunciato la creazione del Board di Pace e l’intenzione di ricostruire Gaza, sottolineando la volontà di porre fine ai conflitti nella regione.

Trump fa e i suoi lacchè reagiscono compiacenti: così torna l’oscurantismo in Occidente

In un contesto politico caratterizzato da dichiarazioni e reazioni, si osserva un ritorno a posizioni che richiamano l’oscurantismo.

Donald Trump mostra dito medio a operaio

Video Donald Trump mostra dito medio a operaio
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

L’America è di nuovo l’unica superpotenza mondiale. Grazie a TrumpTrump ha riportato gli Stati Uniti in un'era unipolare, grazie a politiche che rafforzano l'economia e l'influenza globale La Cina sta perdendo terreno a causa di difficoltà economiche e strategie ... milanofinanza.it