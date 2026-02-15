Gratteri premiato a Nomadincontro | Referendum? Voto No perché la giustizia deve essere uguale per t

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha ricevuto un premio a Nomadincontro, per aver criticato il referendum costituzionale, perché teme che possa creare disparità nel sistema giudiziario. Durante l’evento, ha spiegato che votare no serve a mantenere l’uguaglianza davanti alla legge, sottolineando come ci siano rischi concreti di ingiustizie se si modificano le regole attuali. Gratteri ha evidenziato che una riforma sbilanciata potrebbe favorire chi ha più risorse e influenze.

Gratteri Contro il Referendum: "La Giustizia Uguale per Tutti è a Rischio". Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso con chiarezza la sua contrarietà al referendum costituzionale in corso, motivando il suo voto contrario con il rischio di un sistema giudiziario a due velocità. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 14 febbraio 2026, durante una cerimonia di premiazione. Un Riconoscimento e una Presa di Posizione. Gratteri ha ricevuto un riconoscimento dai Nomadi, un'occasione che ha colto per affrontare temi cruciali riguardanti il futuro della giustizia italiana. Gratteri premiato a Nomadincontro: Referendum? Voto No perché la giustizia deve essere uguale per tutti. VIDEONOVELLARA (Reggio Emilia) – Il pubblico ministero se è di parte non deve più cercare la prova a favore dell'indagato. Solo un élite, solo i ricchi avranno la possibilità di pagare avvocati in grado d ...