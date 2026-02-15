Graphic Japan | dalla nascita delle stampe al pop

Il Museo Civico Archeologico ospita fino al 6 aprile 2026 la mostra ‘Graphic Japan. Da Hokusai al Manga’, che nasce dalla passione per le stampe giapponesi e il loro impatto sulla cultura moderna. La mostra, curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, presenta oltre 200 opere che illustrano l’evoluzione dell’arte grafica in Giappone, dalla tradizione delle stampe ukiyo-e fino ai comics contemporanei. Questo evento si inserisce in un calendario di iniziative che vogliono far conoscere più da vicino il mondo artistico nipponico, coinvolgendo anche altri luoghi culturali di Bologna.

Con la bella mostra ’ Graphic Japan. Da Hokusai al Manga ’, a cura di Rossella Menegazzo con Eleonora Lanza, in corso al Museo Civico Archeologico fino al 6 aprile 2026, prosegue il calendario degli appuntamenti dedicati ad approfondire la cultura giapponese e le sue arti, sia all’interno degli spazi del Museo dove è ospitata la mostra, sia negli spazi culturali di Bologna. Ancora parecchi gli incontri previsti nelle domeniche di febbraio e marzo dedicati ad approfondire le diverse espressioni della cultura giapponese, dalla grafica ai fumetti alla moda, attraverso figure di rilievo e conoscitori esperti delle tradizioni del Sol Levante, come Alessandro Guidi, direttore del Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale, il fumettista Igort e la designer di kimono Hiroko Takahashi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

