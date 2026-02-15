Le aziende italiane incontrano molte difficoltà a causa della burocrazia e delle restrizioni imposte dalla Soprintendenza, che rallentano i progetti e aumentano i costi. Un imprenditore del settore edilizio ha dichiarato che le pratiche amministrative richiedono mesi di attesa, bloccando così la realizzazione di nuove iniziative e portando alcuni operatori a rinunciare. La complessità delle procedure fa perdere tempo prezioso e scoraggia chi vorrebbe investire.

Troppa burocrazia. Troppe difficoltà con i vincoli posti dalla Soprintendenza. Tropo tempo perso. In questo modo gli imprenditori si allontanano. Se lo dice Andrea Falzaresi (foto), colui che si è preso la briga di prendere un edificio devastato da anni di abbandono, le Conchiglie, e rilanciarlo sul mercato ricettivo turistico, è bene ascoltare le difficoltà che ha incontrato "e che sto ancora incontrando, purtroppo". Le Conchiglie hanno aperto ai clienti nel giugno scorso, dopo una ristrutturazione pesante realizzata a tempo record, "ma ancora oggi non ho terminato l’interlocuzione con la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Grandi potenzialità. Ma la rete delle pratiche sta fermando tutto"

