L’Italia ha conquistato un passaggio diretto in semifinale nel team pursuit, battendo gli Stati Uniti grazie a un tempo record. La squadra azzurra ha mostrato grande determinazione, migliorando di diversi secondi il proprio precedente miglior risultato. La vittoria arriva in un momento di grande entusiasmo, dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici.

Signore e signori, che risposta è arrivata dall’ Italia nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, gli azzurri hanno iniziato la loro avventura trovandosi subito di fronte a una prova di altissimo coefficiente di difficoltà. Otto le formazioni al via e soltanto quattro di esse avrebbero superato il taglio, sulla base dei tempi fatti registrare in giornata. Un time-trial a tutti gli effetti, decisivo per definire il tabellone delle semifinali in programma martedì 17 febbraio, quando si passerà alla formula dello scontro diretto per delineare la corsa alle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GRANDE INIZIO! L’Italia precede gli USA e avanza in semifinale col miglior tempo nel team-pursuit!

L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive.

L’Italia si prepara a scendere in pista negli ottavi di finale del team pursuit maschile di speed skating, dopo aver ottenuto il passaggio diretto grazie alle buone prestazioni nelle qualifiche di questa mattina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.