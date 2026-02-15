Gran Galà di Carnevale a Fano | video

Il Gran Galà di Carnevale a Fano si è svolto ieri sera, quando il Teatro della Fortuna si è riempito di spettatori e maschere colorate. La serata, organizzata da May Be srl, ha visto il teatro completamente affollato, con i palchi illuminati e la platea elegante che ha applaudito tutto il tempo. Nel foyer, decine di persone si sono mescolate tra loro, scambiando sorrisi e trucchi di carnevale.

Teatro della Fortuna gremito: è tornato a vibrare con il Veglione organizzato da May Be srl: un teatro pieno in ogni ordine e grado, palchi accesi, platea elegante, foyer animato da un via vai di maschere e sorrisi.