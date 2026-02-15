Gran Galà di Carnevale a Fano | video

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026

Il Gran Galà di Carnevale a Fano si è svolto ieri sera, quando il Teatro della Fortuna si è riempito di spettatori e maschere colorate. La serata, organizzata da May Be srl, ha visto il teatro completamente affollato, con i palchi illuminati e la platea elegante che ha applaudito tutto il tempo. Nel foyer, decine di persone si sono mescolate tra loro, scambiando sorrisi e trucchi di carnevale.

Carnevale di Fano. Tutto pronto per il gran finale

Il Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d’arrivo: domenica andrà in scena l’ultima sfilata, pronta a chiudere un’edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico.

