GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Da orizzontescuola.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma le decisioni che prendi oggi influiranno sulla tua candidatura. Per aiutarti, offriamo una guida ebook e una consulenza di gruppo, disponibili solo per cinque persone.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026, il servizio: punteggio per specifico e non specifico, ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti; Safer Internet Day 2026: il 77,5% degli studenti si dichiara dipendente dai dispositivi digitali; Carta del Docente, Serafini (Snals): Bene la riattivazione con l'estensione ai precari, pc in comodato d'uso e biglietti bus o treni.

