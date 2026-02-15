Governo il punto di vista di Follini | È l’ora più cruciale Vannacci può essere inciampo

Mario Follini afferma che il momento attuale è il più delicato, perché il voto della minoranza di Vannacci potrebbe creare problemi al governo. La recente decisione di questa frangia della maggioranza di opporsi all’invio di armi a Kiev rischia di rallentare il sostegno internazionale all’Ucraina. Durante il dibattito, alcuni deputati hanno espresso dubbi sulle scelte militari del governo, mettendo in discussione il percorso di aiuti militari promesso.

(Adnkronos) – "La piccola pattuglia parlamentare del generale Vannacci ha votato contro l'invio delle armi all'Ucraina e votato a favore della fiducia che il governo ha richiesto. Così, nel giro di poche ore, da una parte si apre una crepa, dall'altra la si chiude subito e la si sigilla.