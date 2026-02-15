Good Boy | nel blu-ray un extra che spiega come il cane Indy è diventato una star dell' horror
IIl sorprendente horror di Ben Leonberg è arrivato in homevideo grazie a Plaion e alla collana Midnight Factory con un blu-ray impeccabile sul piano tecnico dotato anche di un prezioso contenuto speciale. Spesso la collana Midnight Factory di Plaion ha il grande merito di portare alla luce opere che altrimenti resterebbero quasi invisibili. È il caso ad esempio di Good Boy, film segna l'esordio alla regia di Ben Leonberg e che ha aperto la sezione Alice nella città all'ultima Festa del Cinema di Roma. L'horror finora era disponibile solamente in streaming, ma ora grazie a Midnight Factory è approdato in blu-ray in una delle classiche edizioni della collana sempre ben curate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il cane Indy, star di Good Boy, proclamato Miglior Attore agli Astra Awards
Indy, il cane protagonista di Good Boy, ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Attore agli Astra Awards.
Good Boy: l’horror che ci mette nei panni di un cane – Recensione
Todd si trasferisce dalla frenesia di New York a una casa di campagna in mezzo ai boschi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ‘Good Boy’, online il trailer ufficiale del nuovo film di Jan Komasa; Good Boy disponibile in Limited Edition Midnight Factory DVD + Booklet (DVD); Rilasciati il poster e il trailer di Good Boy, l'intenso thriller del regista candidato all'Oscar® Jan Komasa (News); Good Boy: in anteprima esclusiva il trailer italiano di uno dei film più apprezzati dell'anno, al cinema dal 6 marzo.
Good Boy: nel blu-ray un extra che spiega come il cane Indy è diventato una star dell'horrorIIl sorprendente horror di Ben Leonberg è arrivato in homevideo grazie a Plaion e alla collana Midnight Factory con un blu-ray impeccabile sul piano tecnico dotato anche di un prezioso contenuto speci ... movieplayer.it
Good Boy mostra il lato oscuro della cura: il trailer esteso del film più disturbante dell’annoAlla Festa del Cinema di Roma, quest'anno, ha conquistato pubblico e critica: ecco il trailer esclusivo del film thriller dark Good Boy, di Jan Komasa. libero.it
"Good Boy", il nuovo film del candidato Oscar Jan Komasa, arriva nelle sale italiane il 6 marzo con Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione, in collaborazione con Rarovideo Channel! Il thriller psicologico più disturbante dell'anno è la storia di un diciannoven facebook
Il poster ufficiale di di Heel, il nuovo film di Jan Komasa precedentemente noto come “Good Boy” presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast Ason Boon, Stephen Graham e Andrea Riseborough. x.com