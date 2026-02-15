IIl sorprendente horror di Ben Leonberg è arrivato in homevideo grazie a Plaion e alla collana Midnight Factory con un blu-ray impeccabile sul piano tecnico dotato anche di un prezioso contenuto speciale. Spesso la collana Midnight Factory di Plaion ha il grande merito di portare alla luce opere che altrimenti resterebbero quasi invisibili. È il caso ad esempio di Good Boy, film segna l'esordio alla regia di Ben Leonberg e che ha aperto la sezione Alice nella città all'ultima Festa del Cinema di Roma. L'horror finora era disponibile solamente in streaming, ma ora grazie a Midnight Factory è approdato in blu-ray in una delle classiche edizioni della collana sempre ben curate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Good Boy: nel blu-ray un extra che spiega come il cane Indy è diventato una star dell'horror

Indy, il cane protagonista di Good Boy, ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Attore agli Astra Awards.

Todd si trasferisce dalla frenesia di New York a una casa di campagna in mezzo ai boschi.

