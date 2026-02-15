Gonzalo Vinicius e Valverde rispondono al rigore di Huijsen in un’incredibile rimonta

Gonzalo, Vinicius e Valverde hanno segnato tre gol in rapida successione, reagendo al rigore di Huijsen durante una partita intensa e piena di emozioni. La squadra madrilena ha trasformato una situazione difficile in una vittoria sorprendente, grazie a un’azione veloce e determinata. La partita si è accesa, portando i tifosi a cantare e saltare sugli spalti.

Real Madrid in Vantaggio: Un Inizio Sfolgorante. Il Real Madrid ha aperto le danze della partita con un gol fulmineo di Gonzalo Garcia, dando subito l'impressione di dominare il campo. Nonostante l'assenza di Kylian Mbappe, che è rimasto in panchina, i "Merengues" hanno mostrato un gioco incisivo e determinato. Garcia, grazie a un'ottima velocità e visione di gioco, ha trovato il varco giusto per portare la sua squadra in vantaggio, illuminando il Santiago Bernabéu con un momento di pura classe. Questo inizio di gara ha messo subito alla prova la reazione dell'avversario.