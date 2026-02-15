Gomme 2026 convincono | meno graining e surriscaldamento sotto controllo
Le gomme 2026 hanno dimostrato di funzionare bene durante il test di Sakhir, dove hanno ridotto il problema del graining e del surriscaldamento. La causa di questo miglioramento risiede nelle nuove tecnologie sviluppate per questa stagione. Durante la sessione, i piloti hanno notato una maggiore stabilità delle gomme anche dopo molte tornate, grazie a un controllo più efficace della temperatura e dell’usura.
Il test pre-stagionale di Sakhir per il 2026 ha messo in evidenza l’approfondimento necessario tra dati di pista, simulatore e gestione dell’energia erogata dalla MGU-K, ponendo al centro l’andamento aerodinamico attivo. L’obiettivo è ottenere una lettura affidabile di come si comportano le componenti di sviluppo con le nuove mescole e come tali caratteristiche possano influire sull’assetto di gara. Durante i primi tre giorni sono proseguite le attività di raccolta dati per confermare la congruenza tra i riscontri in pista e quanto osservato al simulatore, con particolare attenzione a dove intervenire sull’energia fornita dalla potenza elettrica e sull’efficienza aerodinamica attiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Inflazione sotto controllo e meno tasse, Patrignani: "A Cesena l'obiettivo è una crescita dell'1%"
Confcommercio Cesena evidenzia che, con l'inflazione sotto controllo e una riduzione delle tasse, il territorio ha le condizioni per una crescita dell'1%.
Meno sprechi, più controllo: quando l’automazione aiuta a consumare meno
L'automazione entra nelle case italiane con l'obiettivo di far risparmiare energia e ridurre gli sprechi.
LA PROVA Mini Aceman: vivace, ma non tanto pratica Piccola crossover elettrica, la Mini Aceman è sfiziosa e scattante; coinvolgente la guida, di tipo sportivo. Ma la dotazione non è ricca, e praticità e spazio non convincono. #MINIAceman facebook