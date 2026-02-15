Il gol di Zielinski, segnato all’ultimo minuto, ha portato l’Inter a battere la Juventus a San Siro, stabilendo un record che resterà nella storia del club. La rete del centrocampista polacco ha deciso una partita combattuta fino all’ultimo secondo, lasciando i tifosi nerazzurri senza fiato. Con questa vittoria, l’Inter ha raggiunto un risultato che nessuna squadra aveva mai conseguito contro gli avversari bianconeri.

Inter News 24 Gol Zielinski: la rete del polacco al 90? regala all’Inter un successo storico contro la Juventus di Spalletti, stabilendo il primato assoluto. Il Meazza ha vissuto una notte da consegnare agli annali. Sotto la guida di Cristian Chivu, allenatore romeno ed ex colonna della difesa nerazzurra, la compagine meneghina ha trionfato per 3-2 in un match dalle mille emozioni. La sfida tattica contro Luciano Spalletti, esperto tecnico toscano alla guida dei bianconeri, sembrava destinata a un pareggio dopo le reti di Francesco Pio Esposito e il momentaneo 2-2 di Manuel Locatelli. Tuttavia, il destino ha voluto che a scrivere la storia fosse Piotr Zielinski, centrocampista polacco dotato di una tecnica sopraffina e di un tiro dalla distanza micidiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Zielinski, record storico a San Siro: il goal del polacco abbatte la Juventus ed entra negli annali

Luca Zielinski ha deciso la partita tra Inter e Juventus, che si è conclusa 3-2 a San Siro dopo una gara ricca di emozioni.

Mazzitelli festeggia il gol che ha deciso la sfida contro la Juventus a Perugia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.