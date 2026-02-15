Gol Zielinski record storico a San Siro | il goal del polacco abbatte la Juventus ed entra negli annali
Il gol di Zielinski, segnato all’ultimo minuto, ha portato l’Inter a battere la Juventus a San Siro, stabilendo un record che resterà nella storia del club. La rete del centrocampista polacco ha deciso una partita combattuta fino all’ultimo secondo, lasciando i tifosi nerazzurri senza fiato. Con questa vittoria, l’Inter ha raggiunto un risultato che nessuna squadra aveva mai conseguito contro gli avversari bianconeri.
Inter News 24 Gol Zielinski: la rete del polacco al 90? regala all’Inter un successo storico contro la Juventus di Spalletti, stabilendo il primato assoluto. Il Meazza ha vissuto una notte da consegnare agli annali. Sotto la guida di Cristian Chivu, allenatore romeno ed ex colonna della difesa nerazzurra, la compagine meneghina ha trionfato per 3-2 in un match dalle mille emozioni. La sfida tattica contro Luciano Spalletti, esperto tecnico toscano alla guida dei bianconeri, sembrava destinata a un pareggio dopo le reti di Francesco Pio Esposito e il momentaneo 2-2 di Manuel Locatelli. Tuttavia, il destino ha voluto che a scrivere la storia fosse Piotr Zielinski, centrocampista polacco dotato di una tecnica sopraffina e di un tiro dalla distanza micidiale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Juventus 3-2: partita folle a San Siro, la decide Zielinski!
Luca Zielinski ha deciso la partita tra Inter e Juventus, che si è conclusa 3-2 a San Siro dopo una gara ricca di emozioni.
Inter-Juventus 3-2: Zielinski al 90? regala il derby d’Italia a Chivu, bianconeri in 10 per un’oraInter-Juventus 3-2: Zielinski al 90' decide il derby d'Italia. Autogol e gol di Cambiaso, Esposito e Locatelli. Kalulu espulso, polemiche. lifestyleblog.it
Inter-Juventus 3-2, pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non mollaSuccede davvero di tutto a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri si aggiudicano 3-2 il derby d'Italia grazie al gol di ... msn.com
Pagelle CdS - #Zielinski da 8, gol pesantissimo. A seguire #Esposito e #Dimarco x.com
I migliori e i peggiori di Inter-Juventus Nell’Inter brillano Zielinski, autore del gol vittoria, e Pio Esposito determinante in un big match per la prima volta. Bene Sommer, per Bastoni invece pesa il volo d’angelo sull’espulsione di Kalulu. Cuore, gr facebook