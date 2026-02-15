Goggia terza e incredula dopo la prima manche del gigante femminile | in testa c’è Brignone

Sofia Goggia si trova al terzo posto dopo la prima manche del gigante femminile di Cortina, un risultato che la lascia senza parole. La gara si svolge sulle piste ghiacciate, dove le atlete spingono al massimo per conquistare punti importanti in vista della seconda manche. Goggia si ferma con un’espressione di incredulità, mentre le altre concorrenti continuano a scendere con determinazione.

Incredula. Con un’espressione che dice tutto. Sofia Goggia al termine della prima manche del gigante olimpico femminile di Cortina si guarda intorno, sorpresa, quasi a dire “Ma come è possibile?”. Sofia è terza, a 46 centesimi dalla vetta, in piena lotta per una medaglia. La 33enne di Astino, che tra le porte larghe non va sul podio da oltre otto anni, si trova alle spalle della tedesca Lena Duerr e della leader provvisoria, Federica Brignone. La medaglia d’oro del Super-G si rende protagonista di una discesa sontuosa: nessuna apparente sbavatura e la solita sciata sopraffina. La Tigre valdostana è a un passo dalla storia, a neanche un anno dal grave infortunio subito ai campionati italiani dello scorso aprile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

