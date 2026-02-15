Godetevi Sammy finché ce l'avete | i genitori di Basso raccontano la vita con il figlio affetto da progeria
Laura e Amerigo Basso raccontano a Domenica In come la diagnosi di progeria di Sammy, arrivata quando aveva tre anni, li ha spinti a vivere intensamente ogni momento con lui. La malattia, che riduce l’aspettativa di vita a circa tredici anni, li ha portati a valorizzare ogni attimo insieme al loro bambino. La coppia parla della sfida quotidiana e di come questa condizione abbia cambiato il loro modo di vivere e di amare.
