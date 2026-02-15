Gobetti 100 al Circolo dei Nobili una conferenza su etica rivoluzione e coscienza civile

Al Circolo dei Nobili, si svolge una conferenza dedicata a Piero Gobetti, in occasione del centenario della sua nascita, 1926–2026. La discussione si concentra su come le idee di Gobetti abbiano influenzato l’etica, la rivoluzione e la coscienza civile in Italia. L’evento si inserisce in una serie di iniziative che vogliono riscoprire il ruolo di questa figura nel panorama culturale del Novecento. Un pubblico interessato ascolta le testimonianze di esperti e storici, che approfondiscono il suo pensiero e il suo impegno.

Decriptati i nomi in codice del narcotraffico, tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti: la settimana di Dossier C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Un momento di riflessione culturale e civile dedicato alla figura di Piero Gobetti nel centenario 1926–2026. Il Centro cultura contemporanea del Circolo dei nobili di Agrigento promuove l’evento pubblico “Gobetti 100”, conferenza commemorativa dal titolo “Autobiografia della Nazione”, in programma domenica 15 febbraio alle ore 17.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Al Circolo dei Nobili un evento su Ezio d’Errico, il “genio rinascimentale” del Novecento Giovedì pomeriggio il Circolo dei Nobili ad Agrigento apre le porte a un evento dedicato a Ezio d’Errico, considerato un vero “genio rinascimentale” del Novecento. Al Circolo dei nobili arriva “Amor Librorum”: mostra per raccontare la Girgenti del Settecento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Firenze, incontro su Piero Gobetti alla biblioteca della Fondazione Spadolini; Energie nove per una nuova primavera gobettiana; Alias: Incontri di Traduzione Rivoluzionari al Circolo dei Lettori! Scopri di Più; Firenze incontro su Piero Gobetti alla biblioteca della Fondazione Spadolini. Piero Gobetti. Una riflessione continua, il nuovo sguardo di Paolo BagnoliMercoledì pomeriggio al Museo de'Medici alla Rotonda Brunelleschi di Firenze la presentazione del volume, promossa dal Circolo Culturale Piero Gobetti Firenze, 3 marzo 2025 - Mercoledì prossimo alle ... lanazione.it Vidya it. . Cambio al vertice del circolo tiburtino Pietro Gobetti, lo storico presidente Alcibiade Boratto lascia dopo 17 anni il timone a Marco Biscione facebook