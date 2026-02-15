GM Andrea Conti su Roma | Riflessioni in atto non possiamo nasconderci

Il GM Andrea Conti di Cremona ha spiegato che la squadra sta riflettendo sulla situazione attuale, senza nascondere le difficoltà. Durante un’intervista, ha ammesso che ci sono decisioni da prendere e che la società si impegna a trovare una soluzione concreta. Conti ha anche aggiunto che l’ambiente sta lavorando intensamente per migliorare le prospettive della Vanoli Cremona in questa fase complicata.

Nel contesto della stagione, le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della vanoli cremona hanno inquadrato le linee guida della società di fronte a una situazione di mercato particolarmente delicata, senza sacrificare l'impegno sportivo sul campo. L'intervista, rilasciata in occasione della partita contro l'olimpia milano, ha toccato temi centrali per il presente e il futuro del club. Si è sottolineata la complessità nel gestire una pressione mediatica intensa senza cedere a impulsi emotivi. L'idea è di non ridurre l'attenzione a riflessioni superficiali, ma di considerare la programmazione della società in una cornice sostenibile, mantenendo una solidità che ha contraddistinto Cremona nel tempo.