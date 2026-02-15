Gli stivali belted sono diventati il must-have della stagione fredda 2026, spinti da una tendenza che riempie le vetrine dei negozi e i feed social. Pinterest Predicts 2026 aveva già previsto questa svolta, e ora si vede chiaramente come il massimalismo domini la moda, con look audaci e dettagli vistosi. Un esempio concreto? Le celebrities scelgono spesso scarpe con cinturini oversize per le loro uscite pubbliche, portando questa tendenza direttamente nelle strade.

No, non è ancora il momento del ritorno all’essenzialità: ce lo aveva anticipato Pinterest Predicts 2026 ed ora il massimalismo citato è una realtà tangibile, sotto gli occhi di tutti. Se sul fronte abbigliamento spopolano il glamour esagerato, in chiave anni Ottanta, gli inserti in faux fur, gli accessori vistosi e le fantasie più bizzarre, spesso e volentieri persino sfoderate l’una di fianco all’altra, nell’universo delle calzature c’è un dettaglio a farla da padrone. Stiamo parlando del cinturino, che è tornato a far capitolare tutte con la moda invernale. Dopo anni di pellami lisci e linee pulite, gli stivali belted si stanno proponendo come il volto più riconoscibile dell’inverno 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli stivali belted sono la nostra ossessione fashion per la fredda stagione 2026: quali acquistare

Le passerelle della stagione fredda evidenziano come abbinare al meglio gli stivali sopra il ginocchio, una delle tendenze più in voga per l'autunno-inverno 202526.

