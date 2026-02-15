Gli imprenditori extracomunitari danno lavoro a 94mila lombardi | dal commercio e dalla ristorazione le maggiore offerte

Gli imprenditori provenienti da paesi extraeuropei creano posti di lavoro per 94.000 lombardi. La maggior parte delle assunzioni avviene nel commercio e nella ristorazione, settori che continuano a crescere nonostante le sfide economiche. Un esempio concreto è un ristorante di Milano che ha appena assunto cinque nuovi dipendenti, tutti italiani.

Milano, 15 febbraio 2026 – Sempre più imprenditori extracomunitari danno lavoro agli italiani. In Lombardia sono 97.060 le attività a conduzione extracomunitaria che garantiscono occupazione a 9 4.250 residenti. Un trend in continua crescita. La ricerca è stata realizzata da Susini Group StP, studio leader nella consulenza del lavoro, per approfondire le dinamiche produttive e del mercato del lavoro. In Italia si contano 540mila attività con un cognome proveniente fuori dai confini dell'Unione europea. Una rete in cui sono impiegati 550mila italiani, che assicura complessivamente stipendi per 14,5 miliardi all'anno e fattura 70 miliardi.