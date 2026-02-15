Giustizia choc il tunisino che dobbiamo risarcire ha 23 condanne sul groppone
Il Tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve pagare 700 euro di risarcimento a Redouane Laaleg, un migrante algerino di 56 anni. La causa nasce da una sentenza del 10 febbraio, che riconosce il diritto dell’uomo a ricevere il risarcimento. Laaleg ha alle spalle 23 condanne tra il 1999 e il 2023, e due provvedimenti di espulsione firmati dai prefetti di Cuneo e Alessandria. La sua storia giudiziaria include anche numerosi precedenti di polizia legati a reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione,
Il migrante algerino (salvato dalla toga rossa) ha fatto 13: sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioni
