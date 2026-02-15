Alberto Giuliani festeggia il successo contro Civitanova, una vittoria che rafforza la posizione della sua squadra in trasferta. Giuliani si dice soddisfatto, ma mantiene alta l’attenzione sulla corsa al quarto posto. Davyskiba, che ha contribuito con punti importanti, sottolinea l’importanza di giocare come squadra. La squadra aspetta ancora di conoscere la sua posizione in classifica, preferendo concentrarsi sulla prossima partita.

Un Alberto Giuliani soddisfatto e ancora concentratissimo, quello che commenta il fondamentale successo su Civitanova, uno squillo in trasferta che mette un altro mattone verso la conquista del quarto posto. Nonostante un match in altalena e la rimonta Lube tra terzo e quarto set: "Ciò che conta è la vittoria – racconta Giuliani – dopo due set giocati alla grandissima, poi Civitanova è cresciuta molto soprattutto al servizio, con D’Heer e Nikolov che hanno messo in grande difficoltà il nostro cambiopalla. Per devo dire che i ragazzi sono stati bravissimo nel quinto set a vincere col gioco. Per il morale un successo che fa benissimo, per la classifica c’è da aspettare le ultime due partite, sappiamo bene che nelle ultime giornate di regular season ci sono sempre sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giuliani e Davyskiba. "Vittoria di squadra. Classifica? Aspettiamo»

