Giuliani e Davyskiba Vittoria di squadra Classifica? Aspettiamo
Alberto Giuliani festeggia il successo contro Civitanova, una vittoria che rafforza la posizione della sua squadra in trasferta. Giuliani si dice soddisfatto, ma mantiene alta l’attenzione sulla corsa al quarto posto. Davyskiba, che ha contribuito con punti importanti, sottolinea l’importanza di giocare come squadra. La squadra aspetta ancora di conoscere la sua posizione in classifica, preferendo concentrarsi sulla prossima partita.
Un Alberto Giuliani soddisfatto e ancora concentratissimo, quello che commenta il fondamentale successo su Civitanova, uno squillo in trasferta che mette un altro mattone verso la conquista del quarto posto. Nonostante un match in altalena e la rimonta Lube tra terzo e quarto set: "Ciò che conta è la vittoria – racconta Giuliani – dopo due set giocati alla grandissima, poi Civitanova è cresciuta molto soprattutto al servizio, con D’Heer e Nikolov che hanno messo in grande difficoltà il nostro cambiopalla. Per devo dire che i ragazzi sono stati bravissimo nel quinto set a vincere col gioco. Per il morale un successo che fa benissimo, per la classifica c’è da aspettare le ultime due partite, sappiamo bene che nelle ultime giornate di regular season ci sono sempre sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
“The Machine Giuliani”, il nuovo show di Antonio Giuliani
Antonio Giuliani torna a calcare il palco del Nuovo Teatro Orione con il suo nuovo spettacolo, “The Machine Giuliani”.
The Machine Giuliani", spettacolo di Antonio Giuliani al Nuovo Teatro Orione
Antonio Giuliani torna in scena al Nuovo Teatro Orione con il suo nuovo spettacolo, “The Machine Giuliani”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Modena batte Civitanova a domicilio dopo 8 anni; Modena si impone a Civitanova dopo 8 stagioni e 5 set (con Davyskiba MVP); Volley, colpaccio Modena: vittoria a Civitanova; Ecco il classico: Lube-Modena. Per i biancorossi c’è solo la vittoria.
Giuliani e Davyskiba. Gara convincente con ciliegina rimonta»Un Alberto Giuliani disteso affronta la conferenza stampa post partita consapevole che questi punti sono un bottino pesante, che oltre a fare classifica toglie pressione per i prossimi incontri che la ... ilrestodelcarlino.it
Oggi un bel passo avanti. Ma vedo alti e bassiRicordiamoci comunque che eravamo fuori casa e non è mai semplice. Davyskiba: Vittoria molto importante come squadra, con voglia e carattere. È un Alberto Giuliani che si gode la vittoria ma che ... ilrestodelcarlino.it
Modena Volley, le dichiarazioni di coach Alberto Giuliani e di Vlad Davyskiba al termine del match contro Civitanova #ParlandodiSport #ModenaVolley #pallavolo #volley #Modena facebook