Giro di vite sui locali da ballo Stop a musica e show al Bambù L’annuncio dello staff Bellavita

Lo staff del Bellavita ha deciso di chiudere temporaneamente il Bambù, dopo che la musica e gli spettacoli sono stati sospesi. La decisione arriva in seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, che ha portato a nuove restrizioni sui locali notturni. In particolare, il locale non potrà più offrire musica dal vivo e spettacoli fino a nuovo avviso.

di Angela Baldi Prosegue il giro di vite sui locali del divertimento dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. In seguito alla sospensione per 30 giorni della licenza del Class 125 arrivata dopo la preventiva decisione di chiudere per più tempo la discoteca da parte dei gestori, adesso arriva un nuovo divieto per le serate aretine. L'ultimo a finire nel mirino delle forze dell'ordine è stato il Bambù. A darne notizia è lo staff "Bellavita" formula di serate che univano musica e intrattenimento alla cena spettacolo. "La nostra caratteristica è sempre stata far divertire le persone, unendo la cena alla musica e creando un'atmosfera unica e coinvolgente, sempre nella massima sicurezza e nel pieno rispetto di tutti – scrivono gli organizzatori delle serate Bellavita sui social – le autorità hanno però disposto, momentaneamente, il divieto di qualsiasi forma di intrattenimento all'interno del locale Bambù, impedendoci di svolgere il nostro lavoro così come lo abbiamo sempre fatto.