Giornata contro il cancro infantile guarigioni oltre l’80% Ma la maggior parte dei pazienti in Italia è costretto a migrare
Il 15 febbraio si celebra la giornata contro il cancro infantile, una ricorrenza che mette in luce le oltre otto decine di guarigioni, ma anche la dura realtà di molti genitori italiani costretti a cercare cure all’estero. A volte, le strutture disponibili in Italia non sono sufficienti, spingendo molti a spostarsi in altri paesi per trovare risposte. Un altro esempio di questa difficoltà si vede nel congedo per lutto dei genitori, che dura appena tre giorni. Questo dato, semplice e concreto, mostra ancora una volta quanto le leggi italiane siano lontane dal rispondere alle esigenze di chi affronta la malattia di un fig
Tre giorni. A tanto ammonta il congedo per lutto per i genitori che hanno perso un figlio. Un dato, ma anche un’immagine, che da solo spiega quanto ancora le leggi siano lontane dall’aiutare le famiglie che hanno un figlio con una patologia oncologica. Famiglie che, come spiega il presidente di FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), prof. Francesco De Lorenzo, “corrono soprattutto il pericolo concreto di diventare povere: per un percorso di cura lungo 12 mesi, si stima che i costi indiretti e non sanitari possano raggiungere complessivamente €34.972, un peso economico che rischia di spingere le famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, come aiutare la ricerca
Oggi Milano ospita l’evento della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, dove si raccolgono fondi e sensibilizzazione per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici, che colpiscono oltre 50 tipi diversi di malattie rare.
Giornata contro il cancro infantile, raccolta fondi a sostegno della ricerca
In tutta Italia si moltiplicano le iniziative per la giornata contro il cancro infantile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
