Giornale radio del pomeriggio domenica 15 febbraio

Il giornale radio del pomeriggio di LaPresse del 15 febbraio riporta che un guasto alla rete elettrica ha causato blackout in diverse zone di Milano. Questa interruzione ha lasciato senza corrente centinaia di abitazioni e negozi, molti dei quali sono rimasti senza luce durante le ore più calde del pomeriggio.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, domenica 15 febbraio Giornale radio del pomeriggio, domenica 1 febbraio Questa domenica pomeriggio, alle 18, il GR di LaPresse ha fatto il punto sulla situazione in Italia. Giornale radio del pomeriggio, domenica 8 febbraio Questa domenica pomeriggio, alle 14, il GR di LaPresse ha aggiornato gli ascoltatori sulle ultime notizie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornale radio del pomeriggio, sabato 7 febbraio; Bimba morta in casa a Imperia, giovedì la decisione sul fermo della mamma per omicidio; Giornale radio del pomeriggio, martedì 10 febbraio; GIORNALE RADIOPIU 10 FEBBRAIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA. Giornale radio del pomeriggio, lunedì 9 febbraioGiornale radio del pomeriggio, lunedì 9 febbraio ... msn.com Giornale radio del pomeriggio, domenica 8 febbraioGiornale radio del pomeriggio, domenica 8 febbraio ... msn.com Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini oggi in edicola. Alle 7,18 su Rai Radio uno il giornale radio regionale. Tutte le notizie aggiornate sul nostro sito facebook