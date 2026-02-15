Giochi Olimpici Invernali a Cortina | i carabinieri di Salerno salvano una donna che rischiava di soffocare

Durante i Giochi Olimpici Invernali a Cortina, i carabinieri di Salerno sono intervenuti prontamente per salvare una donna che stava per soffocare. La donna aveva ingerito accidentalmente un boccone di cibo troppo grande, e i militari hanno agito in pochi secondi per aiutarla. Questo intervento ha evitato conseguenze più gravi e ha dimostrato l’efficacia della presenza dell’Arma in questa manifestazione.

Controlli serrati in occasione dei Giochi Olimpici Invernali: l'Arma dei Carabinieri ha schierato un dispositivo di sicurezza volto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la serenità di atleti, residenti e turisti. Sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Belluno, la Compagnia di Cortina d'Ampezzo ha potenziato i servizi, infatti, coniugando l'efficienza operativa con la storica vocazione dell'Istituzione: la prossimità al cittadino. Resta alta l'attenzione dell'Arma nel contrasto alle violazioni del Codice della Strada, a tutela dell'incolumità di pedoni e sportivi.