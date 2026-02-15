Giochi bronzo a staffetta del fondo

La staffetta maschile del fondo ha conquistato il suo primo podio dal 2006, grazie alla medaglia di bronzo arrivata ieri alle 13.11. La squadra ha dimostrato grande determinazione, tagliando il traguardo in terza posizione dopo aver battuto avversari agguerriti. La vittoria rappresenta un risultato storico per il team, che ha lottato duramente in una gara molto combattuta.

13.11 La staffetta 4x7,5km maschile del fondo si prende un bronzo preziosissimo, un podio che mancava da Torino 2006. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino (sempre a medaglia nelle ultime tre Olimpiadi) chiudono alle spalle della Norvegia (9° oro complessivo per il fenomeno Johannes Klaebo) e della Francia. Graz e Barp mantengono gli azzurri attaccati al podio nelle prime due frazioni. Carollo va in crisi,ma Pellegrino sfodera una prestazione maiuscola e ricuce lo svantaggio dalla Finlandia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La staffetta di slittino italiana conquista il bronzo ai Mondiali.

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina 2026, grazie alla rimonta di Federico Pellegrino.

OLIMPIADI INVERNALI STAFFETTA BIATHLON ITALIA MEDAGLIA D'ARGENTO!

