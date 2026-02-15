Giochi bronzo a staffetta del fondo
13.11 La staffetta 4x7,5km maschile del fondo si prende un bronzo preziosissimo, un podio che mancava da Torino 2006. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino (sempre a medaglia nelle ultime tre Olimpiadi) chiudono alle spalle della Norvegia (9° oro complessivo per il fenomeno Johannes Klaebo) e della Francia. Graz e Barp mantengono gli azzurri attaccati al podio nelle prime due frazioni. Carollo va in crisi,ma Pellegrino sfodera una prestazione maiuscola e ricuce lo svantaggio dalla Finlandia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Giochi, slittino: bronzo alla staffetta
La staffetta di slittino italiana conquista il bronzo ai Mondiali.
OLIMPIADI INVERNALI STAFFETTA BIATHLON ITALIA MEDAGLIA D'ARGENTO!
la Repubblica. . Incredibile a Milano: l’atleta più atteso dei Giochi, l’americano Ilia Malinin, è caduto due volte e ha chiuso la gara del singolare maschile del pattinaggio di figura all’ottavo posto. Oro al kazako Shaidorov, incredulo. Argento e bronzo ai giappon facebook
GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026 - Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboardcross e sale sul podio per la terza Olimpiade consecutiva: "Sono veramente orgogliosa di me" x.com