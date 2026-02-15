Giochi biathlon | oro a Lisa Vittozzi

Lisa Vittozzi ha vinto l'oro nella gara di biathlon 10 km di inseguimento, dimostrando grande determinazione e precisione. La sportiva bellunese, partita con 41 secondi di svantaggio dalla leader norvegese Kirkeeide, ha saputo recuperare terreno e allungare nel finale. La sua prestazione al poligono ha fatto la differenza, permettendole di arrivare prima con un vantaggio di 30 secondi sulla rivale.

15.20 Splendido successo di Lisa Vittozzi nella 10km di inseguimento del biathlon La bellunese, partita con 41" di ritardo rispetto alla leader (la norvegese Kirkeeide), recupera tutto e va in fuga grazie alla solita prestazione superlativa al poligono che la fanno volare verso a un arrivo a braccia levate con 30" di vantaggio sulla Kirkeeide. E' il primo oro olimpico per il biathlon tricolore, Lisa Vittozzi lo aggiunge al bronzo e all'argento vinti nella staffetta mista a Pyeongchang e pochi giorni fa in questi stessi Giochi.