Giochi biathlon | oro a Lisa Vittozzi

Da servizitelevideo.rai.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Vittozzi ha vinto l'oro nella gara di biathlon 10 km di inseguimento, dimostrando grande determinazione e precisione. La sportiva bellunese, partita con 41 secondi di svantaggio dalla leader norvegese Kirkeeide, ha saputo recuperare terreno e allungare nel finale. La sua prestazione al poligono ha fatto la differenza, permettendole di arrivare prima con un vantaggio di 30 secondi sulla rivale.

15.20 Splendido successo di Lisa Vittozzi nella 10km di inseguimento del biathlon La bellunese, partita con 41" di ritardo rispetto alla leader (la norvegese Kirkeeide), recupera tutto e va in fuga grazie alla solita prestazione superlativa al poligono che la fanno volare verso a un arrivo a braccia levate con 30" di vantaggio sulla Kirkeeide. E' il primo oro olimpico per il biathlon tricolore, Lisa Vittozzi lo aggiunge al bronzo e all'argento vinti nella staffetta mista a Pyeongchang e pochi giorni fa in questi stessi Giochi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Biathlon femminile, Lisa Vittozzi strepitosa: primo oro della specialità nella storia azzurra

Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro storico nel biathlon femminile ad Anterselva, grazie alla sua precisione e velocità nella gara di inseguimento sui 10 km.

Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon

Intervista con la campionessa di biathlon Lisa Vittozzi

Video Intervista con la campionessa di biathlon Lisa Vittozzi
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi può vincere per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina? Atleti, sport e previsioni di podi; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi; Olimpiadi invernali 2026, Italia da sogno: 2 ori nello slittino doppio donne e uomini.

giochi biathlon oro aBiathlon, storica medaglia d’oro per Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 kmL'impresa di Vittozzi porta all'Italia l'ottavo oro a Milano-Cortina, il secondo di giornata dopo quello di Federica Brignone in gigante ... italpress.com

giochi biathlon oro aBiathlon, Vittozzi impeccabile al tiro: è un'altra medaglia d’oroLisa Vittozzi firma un’impresa storica e conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento 10 chilometri di biathlon ai Giochi olimpici di Milano Cortina ... gds.it