Gigante femminile snowboard cross a squadre 500 metri donne biathlon hockey | il programma di oggi
Oggi, le competizioni sportive si accendono con diverse discipline: il gigante femminile, lo snowboard cross a squadre, il biathlon e l'hockey. La mattina vedrà sfide di freestyle, biathlon e staffetta del fondo, mentre a mezzogiorno si svolgono le gare di snowboard e di gigante femminile. La giornata si prospetta intensa, con nove medaglie in palio.
Nove medaglie d'oro da assegnare in questa domenica di Milano Cortina. Al mattino subito il curling e il bob, poi il gigante femminile in cui l'Italia punta al bersaglio grosso. E poi freestyle, il biathlon e la staffetta del fondo, pranzo con snowboardcross a squadre e la manche decisiva de gigante femminile. Nel pomeriggio l'Inseguimento del Biathlon femminile il e pattinaggio di velocità. Fine giornata con skeleton, salto con gli sci, pattinaggio artistico e i match di hockey ghiaccio Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.
Gigante maschile, sprint biathlon donne, 500 metri uomini, 1500 short track: il programma di oggi
Oggi, le gare di sci alpino, biathlon e short track portano in gara atleti di tutto il mondo, con otto medaglie d’oro in palio.
Discesa donne, biathlon, snowboard, 5000 metri di pattinaggio e figura: il programma di oggi
Questa mattina a Cortina si svolge la prima giornata dei Giochi invernali, con otto medaglie d’oro in palio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
