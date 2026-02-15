Oggi, le competizioni sportive si accendono con diverse discipline: il gigante femminile, lo snowboard cross a squadre, il biathlon e l'hockey. La mattina vedrà sfide di freestyle, biathlon e staffetta del fondo, mentre a mezzogiorno si svolgono le gare di snowboard e di gigante femminile. La giornata si prospetta intensa, con nove medaglie in palio.

Nove medaglie d'oro da assegnare in questa domenica di Milano Cortina. Al mattino subito il curling e il bob, poi il gigante femminile in cui l'Italia punta al bersaglio grosso. E poi freestyle, il biathlon e la staffetta del fondo, pranzo con snowboardcross a squadre e la manche decisiva de gigante femminile. Nel pomeriggio l'Inseguimento del Biathlon femminile il e pattinaggio di velocità. Fine giornata con skeleton, salto con gli sci, pattinaggio artistico e i match di hockey ghiaccio Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigante femminile, snowboard cross a squadre, 500 metri donne, biathlon, hockey: il programma di oggi

