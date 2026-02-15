Giannis Antetokounmpo | Proprietario in NBA Europe? Sarebbe un' opportunità

Giannis Antetokounmpo ha dichiarato che diventare proprietario di una squadra NBA in Europa potrebbe rappresentare una grande occasione. La sua opinione nasce dalla crescente popolarità del basket nel Vecchio Continente e dalla possibilità di portare l’esperienza della NBA più vicino ai fan europei. La sua proposta arriva mentre le franchigie americane guardano con interesse alle opportunità di espansione nel mercato europeo.

Il legame tra una stella del basket europeo e lo sviluppo della NBA sul continente resta centrale nel discorso sportivo odierno. Nel corso del weekend dell’All-Star Game, Giannis Antetokounmpo ha indicato chiaramente la possibilità di entrare in un futuro progetto NBA Europe come proprietario, aprendo un profilo di riflessione sulle alonghe della lega oltre oceano. La dichiarazione mette in evidenza una visione mirata a integrare talento, mercato e crescita del basket nel contesto europeo. Durante la conferenza stampa, l’atleta ha espresso l’intenzione di considerare l’ipotesi di guidare una franchigia in Europa in veste di proprietario, qualora si presentasse l’opportunità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

