Giada D' Antonio guarda avanti dopo il brutto infortunio | Da ora parte il conto alla rovescia

Giada D'Antonio si prepara a riprendere gli allenamenti dopo aver subito un grave infortunio, che ha fermato la sua corsa verso le Olimpiadi invernali. La giovane atleta napoletana, nota per la sua determinazione, ha deciso di concentrarsi sui prossimi obiettivi e di affrontare con energia il percorso di recupero. Con 16 anni appena compiuti, ha dimostrato di possedere non solo abilità tecniche, ma anche una forte tenacia mentale, che la spinge a guardare avanti.

La giovane e talentuosa sciatrice napoletana si è espressa sui social dopo la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento Una campionessa non solo tra i pali stretti, ma anche nella testa. Perché per arrivare da Napoli a disputare un'Olimpiade invernale a soli 16 anni devi avere per forza, oltre a un talento smisurato, anche una marcia in più a livello mentale. La giovane atleta napoletana, prima campana della storia a partecipare a un'edizione dei Giochi Olimpici invernali, si è mostrata sui social con le stampelle, ma con una frase eloquente: "Da ora parte il conto alla rovescia".