Ghera | Roma-Lido più regolare meno guasti ai treni Cotral

Ghera afferma che Roma-Lido funziona meglio perché ci sono stati meno guasti e treni più puntuali. La causa principale è l’intervento sulle infrastrutture e la manutenzione migliorata. A Ostia, i pendolari notano già meno cancellazioni e disagi rispetto all’anno passato, grazie anche a un incremento dei controlli sui convogli Cotral. La linea, che collega Roma al litorale, si prepara a chiudere il 2026 con questi miglioramenti concreti.

Ostia – Meno treni cancellati, meno guasti, più regolarità. La Metromare, la linea che collega Roma al litorale, apre il 2026 con numeri che segnano una netta inversione rispetto allo scorso anno. I dati diffusi da Regione Lazio e Cotral parlano di un miglioramento significativo nel mese di gennaio, con una riduzione complessiva delle soppressioni dell’84% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato riguarda le corse effettivamente cancellate lungo la linea Roma-Lido e rappresenta, secondo i report ufficiali, un cambio di passo nella stabilità del servizio ferroviario. A incidere è anche il calo delle criticità tecniche: le soppressioni riconducibili a guasti ai treni gestiti da Cotral diminuiscono del 39%.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Metromare, Regione Lazio e Cotral hanno collaborato per migliorare la qualità del servizio ferroviario tra Roma, Viterbo e le linee metromare.

In risposta ai recenti disagi sulla ferrovia Roma-Lido a causa dei cantieri, l’assessore Fabrizio Ghera ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l’appaltatore, chiedendo soluzioni immediate per migliorare il servizio e risolvere le criticità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.