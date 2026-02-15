Geppi Cucciari ecco dove vive | le sue case tra Milano e la Sardegna

Geppi Cucciari vive tra Milano e la Sardegna, una scelta che riflette il suo stile di vita e le sue origini. La conduttrice, nota per il suo sorriso e la sua spontaneità, ha due case molto diverse tra loro: una nel cuore della città, con arredi moderni e raffinati, e un’altra in campagna, immersa nella natura. La sua residenza milanese si distingue per dettagli eleganti, come le pareti decorate con opere d’arte e mobili di design, mentre quella sarda offre un’atmosfera più rustica e accogliente, arricchita da elementi tradizionali.

LE DIMORE DELLA FAMOSA CONDUTTRICE, L’ARREDAMENTO ELEGANTE E DI CLASSE Geppi Cucciari è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Diventata famosa grazie allo storico programma Zelig, di cui ha fatto parte per diversi anni ed edizioni, oggi è una conduttrice televisiva, radiofonica e attrice di grande successo. Alla guida del format Splendida Cornice, in onda in prima serata su Rai 3, è un personaggio molto apprezzato dal grande pubblico. Nonostante la sua notorietà Geppi Cucciari è riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, eppure è capitato – grazie anche ad alcune condivisioni sui social – di poter scorgere i dettagli delle sue due case. 🔗 Leggi su Tpi.it

