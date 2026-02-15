Genova ristoratore muore cadendo nella tromba della scale di un palazzo dove non abitava la procura apre un’inchiesta

Un ristoratore di 52 anni è morto dopo essere caduto nella tromba delle scale di un palazzo nel centro di Genova. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia, che si è verificata in un edificio di proprietà di un'altra persona, dove l’uomo non abitava. Gli agenti stanno verificando se ci siano stati problemi di sicurezza o eventuali incidenti nelle scale.

La squadra mobile di Genova indaga, su disposizione della procura, sulla morte di un uomo di 52 anni avvenuta venerdì 13 febbraio in via Ceccardi, nel centro città. L'uomo, imprenditore nel settore della ristorazione è stato trovato senza vita nell'androne di un palazzo dove non abitava. La morte legata quasi certamente a una caduta di diversi metri dalla tromba delle scale. Proprio il fatto che il palazzo non fosse quello dove risiedeva il 52enne ha spinto il pubblico ministero Federico Panichi ad aprire un'indagine e disporre l'autopsia. La squadra mobile ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto e ha iniziato ad analizzare lo smartphone e il computer dell'uomo.