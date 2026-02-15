Gazzetta rivela | A Milanello ci sono dubbi sul tocco di mano di Fullkrug Allegri non soddisfatto

La Gazzetta rivela che a Milanello si discute sull’episodio del tocco di mano di Fullkrug durante la partita contro il Pisa. La squadra ha ottenuto una vittoria importante, ma l’allenatore Allegri si mostra insoddisfatto. In particolare, i dirigenti temono che l’arbitro possa aver sbagliato nel giudicare il fallo di mano, che avrebbe potuto influenzare il risultato.

"Soddisfatto per la vittoria, meno per la prestazione", apre così l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' su cosa pensa Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan sul campo del Pisa. L'allenatore rossonero non sarebbe del tutto soddisfatto della prestazione della sua squadra specialmente nel primo tempo. La squadra ha fatto troppa fatica: questo perché Loftus-Cheek arretrava troppo, isolando di fatto Nkunku. Per questo motivo Allegri avrebbe messo subito Fullkrug all'inizio della ripresa, spostando l'inglese più in basso. LEGGI ANCHE: Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il Milan>>> Secondo il quotidiano ad Allegri non sarebbe neppure piaciuto che la squadra non sia riuscita a chiudere la partita nella ripresa.

La Gazzetta dello Sport riporta che a Milanello circolano dubbi sul tocco di mano di Fullkrug durante l'ultima partita, causati da alcune immagini che evidenziano una possibile infrazione.

