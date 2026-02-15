Gazzetta dello Sport | Il bivio Champions passa dal Maradona

Il Napoli rischia di uscire dalla corsa alla qualificazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Real Madrid, che ha complicato la possibilità di passare il turno. La partita si gioca stasera al Maradona, uno stadio che diventa decisivo per le speranze azzurre. Con questa sfida, il destino europeo della squadra si decide tra passione e determinazione.

Il bivio Champions passa dal Maradona. Napoli-Roma non è solo una classica del campionato, ma uno snodo che può riscrivere la corsa europea. Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la lotta per i primi quattro posti è sempre più affollata e, se il ranking Uefa non cambierà scenario, i posti disponibili resteranno soltanto due. Secondo Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Conte e Gasperini arrivano alla sfida nel giorno meno semplice della stagione. Il Napoli deve fare i conti con un'emergenza infortuni senza precedenti: Anguissa, De Bruyne, Neres, Di Lorenzo e soprattutto l'ultimo stop di McTominay, una perdita pesantissima per equilibrio, inserimenti e gol.

Il Napoli continua a soffrire in trasferta, con le difficoltà che sembrano persistere nonostante gli sforzi.

