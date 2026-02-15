Gattuso ospite d' eccezione per Inter-Juve | una scelta che avrà fatto piacere al ct

Rino Gattuso ha assistito come ospite speciale al match Inter-Juve, un gesto che sicuramente ha fatto piacere al commissario tecnico. La presenza dell’ex centrocampista del Milan ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che hanno notato il suo sorriso mentre seguiva il secondo tempo. La partita, giocata sabato sera a San Siro, ha fornito spunti importanti per capire lo stato di forma delle squadre italiane in vista degli spareggi mondiali.

Il Derby d’Italia disputato a San Siro ha offerto indicazioni utili per valutare le prospettive della nazionale in vista degli spareggi mondiali di fine marzo. In tribuna autorità, il commissario tecnico ha seguito con attenzione i profili in orbita azzurra, focalizzandosi su elementi in grado di contribuire alla squadra nazionale in momenti decisivi della stagione. La sfida tra le due grandi rivali ha messo in luce una cornice competitiva significativa, utile per osservare quanto emerso in campo e quanto possa tradursi in scelte future. In questa cornice, la presenza del ct ha privilegiato l’analisi della gestione offensiva e della solidità del reparto di centrocampo, elementi chiave per la fase a venire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Gattuso ospite d'eccezione per Inter-Juve: una scelta che avrà fatto piacere al ct Inter Juve, Gattuso ospite d’eccezione per il derby d’Italia: c’è una cosa che avrà fatto piacere al ct Gennaro Gattuso ha assistito al derby d’Italia tra Inter e Juventus, portando con sé un ricordo speciale legato alla sua carriera da calciatore. Ex Milan, Gattuso: “Lippi? Da quando sono CT faccio copia e incolla di ciò che ha fatto lui” Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha commentato il ruolo di Marcello Lippi nel suo percorso professionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Gattuso osserva Caprile e Palestra: spettatore d’eccezione per Cagliari-LecceL'allenatore della Nazionale vivrà un weekend intenso per valutare i calciatori in vista degli spareggi di marzo ... calciolecce.it CdS - Inter all'esame scudetto, Juve all'esame Champions. Gattuso sarà a San Siro per osservare gli italianiPer l'Inter sarà un esame scudetto, per la Juventus un esame Champions. Il Corriere dello Sport sintetizza così il Derby d'Italia che andrà in scena questa sera a San Siro, dove tra i tanti ospiti d'e ... msn.com Il nostro commento alle pagelle di Inter Juve Proviamo a parlare di calcio... - VIDEO facebook Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com