Galatasaray-Juventus Champions League 17-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Juventus affronta il Galatasaray al Rams Park perché vuole riscatto in Champions League. La squadra torinese, che ha concluso il campionato al 13° posto con soli 13 punti, punta a superare lo spareggio e migliorare l’eliminazione dell’anno scorso contro il Psv. I giocatori si preparano con determinazione, consapevoli che questa partita rappresenta una grande occasione.

La Juventus fa visita al Galatasaray al Rams Park per l'andata dei playoff di Champions League. I bianconeri hanno chiuso la fase campionato al 13esimo posto con 13 punti accedendo per il secondo anno di fila allo spareggio, ma sperano di fare meglio dell'anno scorso, quando erano stato eliminati dagli olandesi del Psv.